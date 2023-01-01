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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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面向會計師和中小企業的智慧會計。在 Yuki，我們堅信會計可以更聰明、更簡單、更有趣。您所需的一切盡在一個線上平台。有了 Yuki，您可以完全掌控您的財務管理。創新和智能轉化為便利。更高的效率、更多的洞察力、更多的果斷——更少的擔憂。

網站： yukiworks.nl

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