Bubble Plan 是一款用於規劃和專案管理的 SaaS 工具。它支援多種語言，是用於建模路線圖、規劃、演示或行動計劃的最簡單、最有效的軟體之一。借助設計和拖放介面，創建專案變得如此簡單且不斷發展。為了進行試點和協作，必要的主要功能包括：規劃、分享、發言、追蹤、管理…您所需的一切，只需一個簡單的入門即可。測試一下...你保留它！

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