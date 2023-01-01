Bubble Plan
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Bubble Plan 是一款用於規劃和專案管理的 SaaS 工具。它支援多種語言，是用於建模路線圖、規劃、演示或行動計劃的最簡單、最有效的軟體之一。借助設計和拖放介面，創建專案變得如此簡單且不斷發展。為了進行試點和協作，必要的主要功能包括：規劃、分享、發言、追蹤、管理…您所需的一切，只需一個簡單的入門即可。測試一下...你保留它！
網站： bubbleplan.net
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