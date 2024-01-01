替代項 - Brightly
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Skedda
skedda.com
辦公室、共享辦公空間、大學、體育場館、工作室和教堂只是 Skedda 管理辦公桌、房間、庭院、工作室、大廳和所有其他「空間」使用的一些場所。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Event Temple
eventtemple.com
屢獲殊榮的酒店和場地管理軟體 利用我們易於使用的飯店和場館解決方案節省時間並增加收入。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Propared
propared.com
Propared – 藝術與活動組織的製作規劃軟體
Trybooking
trybooking.com
透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
EventsX
eventsx.com
EventsX 的標誌性虛擬活動平台讓準備成功的活動變得輕而易舉。將所有繁重的工作交給我們。從最初的準備到行銷再到主辦，我們的虛擬活動平台將處理這一切。我們的白手套服務和敬業的成功經理將在活動之前、期間和之後為您提供幫助，讓一切每次都順利進行。
VenueArc
venuearc.com
VenueArc 是下一代自動化的基於雲端的場地預訂和活動管理軟體，用於預訂和管理您的劇院和表演藝術中心。
serVme
servmeco.com
SerVme 是一個完整的賓客體驗平台，結合了預訂、餐桌管理、強大的行銷 CRM、重新參與和賓客調查以及強大的分析功能。 SerVme 是一個專門建造的酒店平台，借助與電話、POS、PMS、支付和 CRM 等現有酒店堆疊的強大集成，簡化了從前廳到後廳的運營。我們的使命是讓餐廳經營者非常輕鬆地簡化營運並做出更明智的決策，以增加收入（取得）並與客戶建立持久的聯繫（參與度和保留率）。 SerVme 為餐廳、經營餐廳的飯店、企業餐飲集團和夜生活提供支援。您可以在多種裝置上存取 SerVme：Web 應用程式、平板電腦以及 iOS 和 Android 上的本機應用程式。要了解更多信息，請訪問 www.s...
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！
MeetingPackage
meetingpackage.com
透過即時可用性和動態定價在線銷售您的會議室和服務。使用我們的預訂引擎直接透過您自己的網站接收即時預訂或 RFP。
Locaboo
locaboo.com
我們正在統一現代組織和團隊管理和預訂空間的整個工作流程，以便每個人都可以輕鬆地隨時隨地輕鬆訪問空間、運動和活動。 Locaboo 是歐洲領先的空間、體育和活動場館管理平台。我們的平台可用於工作空間、會議室、共享辦公室、體育設施和教育機構以及文化和活動室、車隊等等...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen 是一款專為婚禮和活動產業創建的一體化活動管理軟體。
Releventful
app.releventful.com
Releventful 為活動產業企業主提供了一套一體化工具包，旨在讓他們保持井井有條和聯繫，同時節省時間和金錢，
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 總部位於科羅拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 於 2019 年創立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的創始人，也是 EMS 調度軟體系統的創建者。 Mazévo 是一個小型而活躍的團隊，致力於提供用於安排房間和活動的最佳軟體以及最佳的客戶服務。 Mazévo 能夠安排您所有的會議、活動和教室空間，無需重複預訂。它是一個基於雲端的現代化系統，具有內建的房間請求和審批流程，可處理所有活動細節，例如房間設置、AV 和餐飲。如果您對空間和服務收費，Mazévo 允許您追蹤所有活動費用。 Mazévo 是適合所有規模組織的完美解決方案...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific 是一款適用於東南亞活動場地的一站式場地管理軟體。數百家企業已受益於先進的場館管理軟體功能，如 CRM、報告和統計、智慧調度、場館管理、電子郵件行銷、支付等。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，按照您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和酒店業而構建，原生支援每種產品的多種增值稅率。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或...
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一個活動系統，可協助您管理從註冊到監控的活動，並能夠透過電子郵件和簡訊發出邀請、統計、付款處理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一個端到端活動管理解決方案，可確保活動安全、智慧和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
run.events
run.events
run.events 是一款針對專業活動和會議組織者的全球人工智慧驅動的 SaaS 企業管理軟體。該解決方案旨在易於設定和使用，是一個基於雲端的事件管理平台，包含企業管理功能和事件管理元件，以及可在當今所有平台上使用的強大行動應用程式解決方案。該平台使客戶能夠創造有價值的親身體驗，發展有影響力的社群並擴大品牌，同時提供活動採購、註冊、活動行銷、差旅管理、潛在客戶掃描和投資回報率報告等服務。可以合理地假設 run.events 將成為您運行業務所需的唯一軟體解決方案。
POSH
posh.vip
活動行銷變得簡單。POSH 為活動組織者提供了一套工具來管理任何現場體驗。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是為研究人員和活動組織者提供的會議管理解決方案。透過 Fourwaves，您可以輕鬆管理從虛擬海報會議到全球會議的任何科學活動。一些功能包括： - 活動網站建立器 - 註冊和支付工具 - 摘要管理 - 同行評審工具 - 混合/虛擬 Web 應用程式 - 虛擬海報會議 - 直觀的組織者面板 為任何活動提供一體化解決方案，快速快捷以及Fourwaves 全程的專業客戶支援。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
Expo Pass
expopass.com
在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。”我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 簡介：參與和有效活動的一站式平台 您是否厭倦了在多個平台之間周旋並努力有效地管理您的活動？ KonfHub 是您的最佳選擇—這是一款一體化活動管理解決方案，旨在簡化您從開始到結束的活動組織流程。 KonfHub 具有廣泛的強大功能和優勢，是您成功且令人難忘的活動的首選平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人驚嘆的功能： 自動推薦競賽：透過我們的自動推薦競賽輕鬆提升您的活動註冊量。 KonfHub 讓您可以設定推薦計劃，激勵與會者邀請他們的朋友和同事，從而擴大活動的影響範圍並增加註冊人數。無限的電子郵件活動和有限的 SMS 和 WhatsApp 訊息：透過有針對性的電子郵件活...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。
Azavista
azavista.com
Azavista 是為旨在簡化活動策劃流程的企業活動組織者提供的解決方案。我們提供一整套適合您日曆中任何活動的活動技術解決方案，幫助您提高效率、改善溝通和生產力並提高出席率。透過一系列廣泛的模組和功能，使用者可以透過一個介面設定多個活動、與 CRM 和行銷自動化系統整合、管理註冊、專案管理等。我們還提供簽到應用程式和參與者活動應用程序，無需您的開發團隊的幫助即可在幾分鐘內建立和自訂。我們創建了一個靈活、創新、易於使用的完整平台。輕鬆適應新的和不斷變化的趨勢和市場需求，這意味著策劃者始終可以達到他們的活動期望。自 2011 年成立以來，成千上萬的活動策劃者使用我們的平台提高了效率和生產力，使他們...
Momice
momice.com
Momice 為活動專業人士提供活動軟體和知識。 Momice 軟體使活動專業人士能夠優化所有現場、線上和混合活動的活動網站、註冊、活動郵件、票務、觀眾互動、現場註冊和活動評估（調查）。使用 Momice 可以節省時間，並且可以避免手動完成這一切時發生的錯誤。植根於會展產業，莫米斯在過去的10年裡累積了豐富的經驗。這些知識在網路研討會、白皮書、尋呼機、資訊圖表和現場培訓課程中共享。 Momice 的功能包括： - 郵件（邀請、確認、提醒） - 註冊（研討會、額外嘉賓、受邀者名單） - 網站（定制設計、模板、白色標籤） - 互動（聊天、投票、觀眾問題） -門票（票務、電子門票、行銷） - 簽到和...
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 行銷 SaaS 平台，使公司能夠透過以下方式展示其品牌並吸引受眾： - 面對面、線上和混合活動； - 專門網站上始終在線的線上社群； - 集中、高度安全的數據，依客戶嚴格分區。 - 專用於您的活動或社區的本機行動應用程式。自 2015 年以來，inwink 一直是活動管理技術的先驅，如今已成為全面的 360° BtoB 行銷解決方案，並已被 180 多家企業、企業和組織採用。 inwink平台因其功能強大、靈活性、可擴展性和安全性而受到廣泛認可。更多資訊請上 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 簡化了現場、混合和虛擬活動的製作，並透過一個旨在捕捉人、想法和知識的化學反應的單一、靈活的平台最大限度地發揮線上學習的價值。該公司的軟體產品受到全球 900 多家內容驅動型組織的信賴，能夠為他們的活動和教育計劃創造收入、提高客戶保留率並降低營運成本。欲了解更多信息，請訪問 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，它簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以幫助您： - 立即創建數位形象，在幾分鐘內啟動活動網頁、行動應用程式、註冊和社群行銷活動- 一切都基於您的內容- 建立忠誠的關係，讓演講者、贊助商和參展商能夠講述自己的故事- 管理資料和個性化社交媒體內容- 吸引相關受眾，透過為演講者、贊助商和參展商定制的社交媒體內容吸引與會者，同時提供簡單明了的定價，無隱藏費用，讓您能夠專注於組織活動，而無需擔心隱藏費用成本