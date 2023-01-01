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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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在 Breathe，我們提供節省時間的軟體，幫助中小企業將員工放在第一位。到目前為止，我們已經創建了兩個易於使用的系統，一個用於簡化人力資源管理，另一個用於管理員工輪班。這兩個系統都是由內部開發，專為員工人數最多為 250 人的企業而設計，使用起來超級簡單。拋棄電子表格和耗時的文書工作，找到更好的員工管理方法。立即開始為期 14 天的試用，看看 Breathes 直覺產品如何提供協助。

網站： login.breathehr.com

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