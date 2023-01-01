WebCatalog
Brainleaf

Brainleaf

app.brainleaf.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Brainleaf」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

BrainLeaf 幫助設計人員和開發人員快速、準確地確定他們的專案範圍。項目功能可以從我們預先建立的清單功能清單中提取或手動建立。工時和定價是在粒度層級上添加的，使所有利害關係人和資源能夠了解專案的實際範圍。該系統使團隊能夠做出準確的估計並更好地管理客戶的期望。

網站： brainleaf.com

免責聲明：WebCatalog 與 Brainleaf 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

clocko:do

clocko:do

clock.clockodo.com

Hover

Hover

hover.to

Wikiversity

Wikiversity

wikiversity.org

Getscope

Getscope

getscope.com

Function Point

Function Point

hosted.functionpoint.com

Nootiz

Nootiz

app.nootiz.com

Flaticon

Flaticon

flaticon.com

Quarkly

Quarkly

quarkly.io

Mavenlink

Mavenlink

app.mavenlink.com

Workstack

Workstack

app.workstack.io

Taiga

Taiga

tree.taiga.io

Mailpost.io

Mailpost.io

mailpost.io

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策