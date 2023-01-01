BrainLeaf 幫助設計人員和開發人員快速、準確地確定他們的專案範圍。項目功能可以從我們預先建立的清單功能清單中提取或手動建立。工時和定價是在粒度層級上添加的，使所有利害關係人和資源能夠了解專案的實際範圍。該系統使團隊能夠做出準確的估計並更好地管理客戶的期望。

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