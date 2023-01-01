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使用 WebCatalog 上「BOAST Groupware」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

BOAST Groupware 是唯一提供 15 個完全集成模組的商業軟體平台，具有單點登入功能，還可與您目前的應用程式集成，從而提供全面且易於使用的解決方案。 BOAST 模組包括：費用、培訓、文件、專案、票務/案例、資產管理、會議、時間表、CRM、銷售業務、自訂報告、工作流程、密碼庫、聯絡人，也追蹤休假狀況。 BOAST 讓工作變得更輕鬆！今天就讓 BOAST 簡化您的工作。

網站： boastgw.com

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