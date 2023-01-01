BOAST Groupware
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BOAST Groupware 是唯一提供 15 個完全集成模組的商業軟體平台，具有單點登入功能，還可與您目前的應用程式集成，從而提供全面且易於使用的解決方案。 BOAST 模組包括：費用、培訓、文件、專案、票務/案例、資產管理、會議、時間表、CRM、銷售業務、自訂報告、工作流程、密碼庫、聯絡人，也追蹤休假狀況。 BOAST 讓工作變得更輕鬆！今天就讓 BOAST 簡化您的工作。
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