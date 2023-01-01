BlueRithm
trac.bluerithm.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「BlueRithm」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
使用 BlueRithm 簡化您的調試、測試和平衡、檢查和測試項目。設計功能強大且全面，但易於學習和使用。您可以立即啟動並運行。管理清單、功能性能測試、行動項目、問題和缺陷、自動化報告、線上協作等。
網站： bluerithm.com
免責聲明：WebCatalog 與 BlueRithm 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Hubstaff
app.hubstaff.com
Testfully
app.testfully.io
Runscope
runscope.com
ClickTime
login.clicktime.com
Seo Analiz
seoanaliz.ekayazilim.com.tr
Scoro
vonkrahl.scoro.com
My Hours
app.myhours.com
Plaky
app.plaky.com
Clarizen One
app2.clarizen.com
Social Shared
corporate.socialshared.net
Engagedly
app.engagedly.com
Nifty
nifty.pm