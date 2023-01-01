BECU Business

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BECU 是一家信用合作社，最初是為服務波音公司的員工而成立的。 BECU 於 1935 年由 18 名波音員工創立，當時名為 Fellowship Credit Union，在其歷史的大部分時間裡被稱為波音員工信用社。其總部位於華盛頓州塔克維拉。

網站： becu.org

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