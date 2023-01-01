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BeatStars 是一個免費的音樂串流媒體和節拍許可平台，專為唱片藝術家和詞曲作者設計，以發現用於錄製和編寫歌詞的製作音樂。藝術家可以購買和下載高品質的錄音室文件以進行下一次錄音，並在 Apple Music、Spotify、Amazon Music 等上發布他們完成的歌曲。 BeatStars 應用程式是領先的線上音樂社群 BeatStars.com 的擴展，該社群擁有超過 250 萬名註冊用戶。

網站： beatstars.com

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