BeatStars 是一個免費的音樂串流媒體和節拍許可平台，專為唱片藝術家和詞曲作者設計，以發現用於錄製和編寫歌詞的製作音樂。藝術家可以購買和下載高品質的錄音室文件以進行下一次錄音，並在 Apple Music、Spotify、Amazon Music 等上發布他們完成的歌曲。 BeatStars 應用程式是領先的線上音樂社群 BeatStars.com 的擴展，該社群擁有超過 250 萬名註冊用戶。

網站： beatstars.com

免責聲明：WebCatalog 與 BeatStars 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。