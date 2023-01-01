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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

AnkiWeb 是 Anki 電腦版的免費伴侶。當您無法存取家用電腦時，AnkiWeb 可用於線上複習，並且可用於使您的卡片在多台機器上保持同步。 AnkiWeb 旨在與 Anki 的電腦版本結合使用。雖然可以建立基本的純文字卡片並僅使用 AnkiWeb 進行檢視、下載共享卡片組、利用多媒體功能等，但您還需要使用免費的電腦版本。如果您之前沒有使用過Anki，請從電腦版開始。

網站： ankiweb.net

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