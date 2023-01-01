AnkiWeb 是 Anki 電腦版的免費伴侶。當您無法存取家用電腦時，AnkiWeb 可用於線上複習，並且可用於使您的卡片在多台機器上保持同步。 AnkiWeb 旨在與 Anki 的電腦版本結合使用。雖然可以建立基本的純文字卡片並僅使用 AnkiWeb 進行檢視、下載共享卡片組、利用多媒體功能等，但您還需要使用免費的電腦版本。如果您之前沒有使用過Anki，請從電腦版開始。

網站： ankiweb.net

免責聲明：WebCatalog 與 AnkiWeb 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。