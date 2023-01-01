AnkiApp Web

Anki 應用程式是一款跨平台行動和桌面抽認卡應用程式。 在休息時間學習抽認卡。製作包含文字、聲音和圖像的抽認卡，或下載預製的抽認卡。由於強大的 AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) 演算法，學習效率極高。 AnkiApp 透過雲端自動執行備份並同步到您的所有裝置。

網站： ankiapp.com

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