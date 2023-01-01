Brainscape 的智慧抽認卡可培養超高效的學習和良好的習慣，使您的學習速度加倍，並具有地球上任何抽認卡應用程式中最強大的間隔重複和主動回憶功能！ （也許在宇宙中，假設那裡有一些超級聰明的外星物種沒有打敗我們。）

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