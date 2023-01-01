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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Brainscape 的智慧抽認卡可培養超高效的學習和良好的習慣，使您的學習速度加倍，並具有地球上任何抽認卡應用程式中最強大的間隔重複和主動回憶功能！ （也許在宇宙中，假設那裡有一些超級聰明的外星物種沒有打敗我們。）

網站： brainscape.com

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