Angular Docs

Angular 是一個應用程式設計框架和開發平台，用於創建高效且複雜的單頁應用程式。這些 Angular 文件可協助您學習和使用 Angular 框架和開發平台，從您的第一個應用程式到最佳化企業的複雜單頁應用程式。教學和指南包括可下載的範例，以加速您的專案。

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