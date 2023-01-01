Angular Docs

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Angular 是一個應用程式設計框架和開發平台，用於創建高效且複雜的單頁應用程式。這些 Angular 文件可協助您學習和使用 Angular 框架和開發平台，從您的第一個應用程式到最佳化企業的複雜單頁應用程式。教學和指南包括可下載的範例，以加速您的專案。

網站： angular.io

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