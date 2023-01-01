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使用 WebCatalog 上「NS1」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

NS1 優化了世界上最關鍵的互聯網和企業應用程式的交付。只有NS1 的平台建立在現代API 優先架構之上，該架構作用於即時數據，並在複雜環境中變得更加強大，將DNS、DHCP 和IP 位址管理(IPAM) 轉變為智慧、高效和自動化的系統。 NS1 的技術幫助全球最大的企業（包括 Salesforce、LinkedIn、Dropbox、Nielsen、Pitney Bowes、Squarespace、Pandora 和 The Guardian）在 IT 效率和應用程式效能、可靠性和安全性方面取得了巨大的進步。

網站： ns1.com

免責聲明：WebCatalog 與 NS1 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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