NS1 優化了世界上最關鍵的互聯網和企業應用程式的交付。只有NS1 的平台建立在現代API 優先架構之上，該架構作用於即時數據，並在複雜環境中變得更加強大，將DNS、DHCP 和IP 位址管理(IPAM) 轉變為智慧、高效和自動化的系統。 NS1 的技術幫助全球最大的企業（包括 Salesforce、LinkedIn、Dropbox、Nielsen、Pitney Bowes、Squarespace、Pandora 和 The Guardian）在 IT 效率和應用程式效能、可靠性和安全性方面取得了巨大的進步。

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