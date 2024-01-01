在 ALLEN Digital，我們利用領先科技公司的頂尖技術人才，率先採用科技驅動的教育方法。透過與 Bodhi Tree Systems（以打造和擴展技術優先品牌而聞名的著名創投公司）的策略合作，我們正在以技術優先的方式徹底改變教育。 我們解決當前教育領域的兩個關鍵挑戰：需要更加重視整體學習和採用一刀切的方法。我們正在利用人工智慧開發創新的教育科技平台，為學生提供引人入勝的端到端學習體驗。我們的目標是透過提供超越傳統課堂的個人化學習體驗來滿足個人學習需求並推動學習成果的顯著改善，從而改變教育。

網站： allen.in

免責聲明：WebCatalog 與 Allen 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。