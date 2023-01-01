Imagine Learning

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歡迎溫莎學習—閱讀科學領域公認的行業領導者。閱讀新聞稿。想像學習的未來 在想像學習，我們在每個學生獨特的旅程中點燃學習突破。具有前瞻性的教育解決方案想像一個教室沒有邊界的世界——一個賦予教育工作者權力、吸引 K-12 學生參與的世界，以及 […]。

網站： imaginelearning.com

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