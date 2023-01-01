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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

AkkenCloud 是適用於人員配置和招聘機構的最全面的企業級雲端平台，旨在簡化前台、辦公室間和後台工作流程。透過使用 AkkenCloud 平台，客戶看到了效率、安置和獲利能力的提升。 AkkenCloud 在一個平台內管理超過 1,480 萬名候選人和 33,000 名用戶，其客戶規模和成功與日俱增。

網站： login.akken.com

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