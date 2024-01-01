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無程式碼 LLM 微調和評估。 Airtrain AI 是一個用於大型語言模型的無程式碼計算平台。 GPT-4 等專有人工智慧模型非常強大，但也非常昂貴、緩慢、不可靠且不安全。 當企業希望將人工智慧原型擴展到生產級產品時，他們面臨著巨額人工智慧費用、緩慢的 API 和高故障率。 另一方面，較小的語言模型已被證明能夠與大型語言模型一起執行，並在高品質資料集上進行微調。 Airtrain AI 讓人工智慧從業人員探索專有模型的替代方案，建立訓練資料集，評估、微調並為大量開源法學碩士提供服務。

網站： airtrain.ai

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