Aimchess
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
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以您的方式學習國際象棋。 Aimchess 透過將獨特的分析與個人化課程（根據您的遊戲創建！）相結合，幫助像您這樣的國際象棋玩家更快地提高水平，使訓練變得有趣而輕鬆。 透過更高層次的分析和集中訓練來提高您的國際象棋水平。告別「我為什麼會輸？」之類的問題。或“我該做什麼？”讓我們引導您完成國際象棋改進之旅的下一階段！ 透過我們專用的詳細分析工具套件，可以與您喜愛的任何線上國際象棋平台（如Chess.com、Chess24 或Lichess）連接，我們可以根據您自己的遊戲制定獨特的個人化學習計劃和有針對性的培訓選項。使用 Aimchess，您可以比以往更快地進步您的國際象棋。
網站： aimchess.com
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