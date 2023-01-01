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數位助理是一款人工智慧聊天機器人助理，可以簡化工作並提高生產力。透過屢獲殊榮的數位化工作場所來取悅您的員工並賦予其權力，事實證明，該工作場所可將工作場所滿意度提高 17%。將您使用的業務應用程式從應用程式目錄連接到集中式智慧助手，並在自適應卡中即時查看您的資料。將卡片固定到您的板上，以便一目了然地了解您一天的情況，或者訂閱通知，這樣您就不會錯過任何更新。
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