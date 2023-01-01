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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

數位助理是一款人工智慧聊天機器人助理，可以簡化工作並提高生產力。透過屢獲殊榮的數位化工作場所來取悅您的員工並賦予其權力，事實證明，該工作場所可將工作場所滿意度提高 17%。將您使用的業務應用程式從應用程式目錄連接到集中式智慧助手，並在自適應卡中即時查看您的資料。將卡片固定到您的板上，以便一目了然地了解您一天的情況，或者訂閱通知，這樣您就不會錯過任何更新。

網站： adenin.com

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