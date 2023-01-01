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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

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適用於健身房、Box 和 Studio Actuar 的軟體和旋轉門是解決方案 100% 整合並適應大多數健身房和健身企業。健身房軟體，具有完整的管理、全面的財務控制、發送結果的體能評估系統、自動培訓的創建和發布、生物識別旋轉門的訪問控制、健身房在線管理系統、短信自動化和電子郵件營銷。

網站： actuar.com

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