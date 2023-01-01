憑藉深思熟慮的設計和引人注目的視覺效果，Actions 是掌控生活的全新方式。 Moleskine 的 Actions 讓任務成為您期待做的事情。傳統任務管理器的複雜性和混亂性被清晰的介面所取代，讓您保持專注。智慧設計意味著強大的功能在您需要時隨時可用，但絕不會妨礙您。 Actions 的美學特徵是深邃的黑色和美麗的色彩，讓您的裝置螢幕閃閃發光。有趣、流暢的動畫讓導航變得快速、有趣且輕鬆。 使用行動卡，您可以建立直接放入易於查看的日程安排中的任務。將它們與提醒、筆記和清單配對，輕鬆組織您的一天。 清單可讓您將行動卡分組。只需用清單名稱標記行動卡即可使用顏色編碼進行組織。 「日程安排」畫面是未來 7 天所有任務的運行列表，讓您可以非常輕鬆地查看即將完成的任務。需要重新安排嗎？只需拖放即可將任務移至另一天。日誌螢幕令人滿意地展示了您已完成的所有任務。

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