A1 Project Manager

A1 專案管理器（以前稱為 Team Clerk）是一個團隊和專案管理工具，可自動使您的團隊井井有條並監控所有專案的進度。透過直覺的介面，您的團隊成員將立即掌握它的竅門，因此您除了提高團隊效率之外，還可以節省培訓費用。

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