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使用 WebCatalog 上「A1 Project Manager」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

A1 專案管理器（以前稱為 Team Clerk）是一個團隊和專案管理工具，可自動使您的團隊井井有條並監控所有專案的進度。透過直覺的介面，您的團隊成員將立即掌握它的竅門，因此您除了提高團隊效率之外，還可以節省培訓費用。

網站： a1.biz

免責聲明：WebCatalog 與 A1 Project Manager 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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