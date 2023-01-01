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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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尋找。取得資格。在船上。將人員、資訊和工具整合在一起。 50skills 是一個招募系統，還有更多其他功能。

網站： 50skills.com

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