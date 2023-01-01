PeopleCloud

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

People Cloud 是整合了您急需的人力資源工具的雲端軟體。將吸引、評估、保留、發展人力資本和工資的流程集中在同一系統中。我們是一個平台，可以提高所有人力資源流程的管理效率，為公司節省成本並提高生產力。

網站： hrm.people-cloud.com

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