PeopleCloud

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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
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People Cloud 是整合了您急需的人力資源工具的雲端軟體。將吸引、評估、保留、發展人力資本和工資的流程集中在同一系統中。我們是一個平台，可以提高所有人力資源流程的管理效率，為公司節省成本並提高生產力。
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