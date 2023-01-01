World Cube Association

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世界魔方协会负责管理机械谜题的竞赛，这些谜题是通过扭曲组块来操作的，通常称为“扭曲谜题”。这些谜题中最著名的是魔方，由匈牙利的魔方教授发明。这些谜题中的一部分被选为 WCA 的官方赛事。

网站： worldcubeassociation.org

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