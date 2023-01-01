Virtonomics 是一款基于现实世界经济、商业、创业和管理原则的商业策略游戏。游戏的目的是创造一个有利可图且有竞争力的业务。每个玩家都会收到一笔启动资金，可以根据自己的独特场景使用这笔资金来发展虚拟公司。用户定制他们的业务目标、战略和战术。 Virtonomics 具有高度的通用性 - 玩家可以选择自己的商业目标、战略和战术。就像在现实生活中一样，个人可以涉足零售、高科技、制造、农业、医药等行业。每项业务都可以实现高额利润——所需要的只是知识和追求目标的决心。

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