Zombie Rush 是一款 Roguelike 动作游戏，您可以扮演不同的英雄，在僵尸浪潮中杀出一条血路！每个英雄都将自己的能力带到战场上，你可以使用杀死僵尸获得的宝石来增强这些能力。配备自动枪械，你需要快速移动以避免受到任何伤害来领导战斗！当你继续战斗时，你会变得更强大，发现新的福利，并增强你的特殊技能。你玩的越多，游戏的挑战性就越大，危险的僵尸也越来越多。考验你的技巧和勇气的时候到了！

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Zombie Rush”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。