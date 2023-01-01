Top Speed 3D
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在《极速 3D》中感受驾驶赛车的自由！定制您的完美汽车，以满足您所需的规格，从颜色和车轮，到悬架、操控和马力。如果发生车祸，没什么大不了的，前往汽车修理店进行快速维修并升级您的规格。在空荡荡的城市街道地图上试驾您最喜欢的跑车。达到最高速度而不必担心撞倒行人。需要进修课程吗？选择驾驶助理来帮助您入门。您可以边玩边保存您的统计数据，然后再回来玩更多游戏！
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