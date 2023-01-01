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Slash the Rope

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砍断绳子，将一个松软的布娃娃扔出屏幕！这款有趣的物理游戏需要集中注意力和耐心，以完美地把握时机进行切割、粉碎和猛砍，将角色抛出画面。单击按钮即可消除红色方块，然后建立动力，使火柴人快速驶向出口或无底洞。每个级别都比上一个级别更难，并提供从一个级别到下一个级别的新动作的说明。时间随着你的分数而流逝，所以要尽快获得尽可能高的分数。另外，你的分数越高，你因消灭火柴人而获得的金星就越多。

网站：poki.com

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