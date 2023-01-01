RunMan: Race around the World 是一款平台游戏，作为世界上最快的跑者，您需要通过不断奔跑来证明自己！只需奔向终点并克服路上的任何障碍即可。记住要积蓄动力才能跑得更快！跑步既轻松又有趣！现在就让我们一起享受跑步吧！

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