Bouncy Catapult
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Bouncy Catapult 是一款物理游戏，由 Anvil Games 开发。在 Bouncy Catapult 中测试你的技能！使用秋千尽可能跳高，击中所有方块，在数十个令人兴奋的关卡之间前进。用鼠标左键单击屏幕底部的紫色秋千即可启动并跳跃。Anvil Games 创造了 Bouncy Catapult。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。
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