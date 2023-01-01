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Bouncy Catapult

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Bouncy Catapult 是一款物理游戏，由 Anvil Games 开发。在 Bouncy Catapult 中测试你的技能！使用秋千尽可能跳高，击中所有方块，在数十个令人兴奋的关卡之间前进。用鼠标左键单击屏幕底部的紫色秋千即可启动并跳跃。Anvil Games 创造了 Bouncy Catapult。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。

网站： poki.com

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