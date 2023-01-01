在 Blocky Trials 中进行快节奏的摩托车冒险，在这款游戏中，您将作为专业越野摩托车手努力克服疯狂的挑战。激烈而快速，有超过 30 名独特的骑手可供解锁和挑选，每一位都有自己的能力，例如更快的速度、更好地操控更大的摩托车，或者更好地跳过路障和其他障碍。有 3 个级别需要解锁，每个级别都比上一个更难。沿着路边收集硬币来解锁新的骑手和摩托车，但要小心崎岖不平的越野景观、废弃的城市景观和棘手的港口。这是一款《我的世界》风格的驾驶游戏，您的主要目标是在旅途中生存下来。

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