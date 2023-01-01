对于寻求史诗般刺激的人和肾上腺素激增的游戏迷来说，《Bike Trials Junkyard》为您带来了硬核赛道比赛的极限挑战。驾驶全地形车穿越每个垃圾场，收集积分并解锁新车辆，例如史诗般的 BMX 摩托车。全地形车的动作很棘手，因为任何猛烈加速、特技或减速都可能使您的自行车撞毁。您的目标是在 10 个赛道上冲向终点线，每个赛道都比上一个更具挑战性且充满障碍。 3D 图形让您身临其境，让您升级您的 ATV 或摩托车，同时感受肾上腺素在血管中流动的感觉。

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