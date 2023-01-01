当您学习将各个点联系起来时，您的战略技能将获得能力提升和额外积分。

网站：connect.frvr.com

免责声明：WebCatalog 与“Connect FRVR”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。