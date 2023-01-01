想象一个你可以无限探索的世界，不断发现无穷无尽的全新内容和冒险。如果您还可以选择任何您能想到的动作，而不是受到创建游戏的开发人员的想象力的限制，该怎么办？这就是人工智能地下城。你采取的任何行动，你选择说的任何话，你选择去的任何地方，在你想玩的任何时间段 - 都有无数的冒险等待着。 AI Dungeon 是同类中第一款无限文本冒险游戏，采用极其先进的人工智能构建，并以大规模深度神经网络为核心。

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