替代项 - Zuko
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用移动应用程序和超过 10 万热切的参与者来有效捕获即时视频并轻松获得见解……
Marker.io
marker.io
报告错误不应该是一件复杂的事情。将客户和同事的网站反馈输入您最喜欢的错误跟踪器，而不会让开发人员发疯。
Prolific
prolific.co
按需、自助数据收集。 Prolific 帮助您招募高质量的研究参与者来参与您的研究、调查或实验。
Maze
maze.co
伟大的产品建立在良好的习惯之上。 使产品发现持续不断。利用整个团队可以收集、使用和采取行动的用户洞察来验证总体和日常产品决策。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
User Interviews
userinterviews.com
从我们超过 450,000 名经过审查的消费者和专业人士的受众中招募用户，或者引入您自己的受众并为任何类型的用户体验研究建立参与者数据库。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 借助其多功能反馈平台帮助您的企业在客户反馈的帮助下构建更好、更成功的产品和服务。在产品开发生命周期中收集用户反馈。免费试用。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一个针对实时网站的免费网站反馈工具，就像针对静态网站的 InVision 一样。您可以在实时网站或临时链接上获得客户的反馈和团队的输入。它使您能够编辑实时网站、与团队成员共享 Web 项目、在上下文评论中标记它们并接收相关反馈。
UserZoom
userzoom.com
用户体验研究，做得对。借助 UserZoom 的用户体验洞察系统，您可以更深入、更快地挖掘，在整个产品开发生命周期中提供卓越的数字体验。
Userlytics
userlytics.com
利用我们最先进的用户研究平台和超过 160 万的全球小组来改善您的客户和用户体验。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
在数据的支持下打造更好的数字体验。 使用我们的专业用户研究工具套件快速轻松地测试从网站架构到设计原型的任何内容。
Userbrain
userbrain.com
只需几分钟即可设置您的第一个用户测试，数小时内即可获得第一个结果。 Userbrain 是您找出什么对您的产品有效、什么无效的快速通道。
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在通过改变游戏规则的生成式人工智能洞察来扩展定性研究，是世界上最受欢迎的市场研究工具的所在地。
Respondent Researcher
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX 使企业能够根据相关数据源做出数据驱动的决策。其软件平台允许您访问当前或潜在客户，提供有关业务概念、产品功能和营销方向的反馈。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
Indeemo
indeemo.com
我们的人工智能驱动的实时视频研究平台使 MR、UX 和 CX 团队能够了解日常生活中的人、产品和体验。我们支持的研究人员、设计师和产品经理在 B2C 和 B2B 环境中使用 Indeemo 进行各种发现研究方法，包括：发现/探索/生成研究 - 日记研究 - 移动/数字民族志 - 用户角色旅程研究 - 旅程地图 - 服务旅行- 购买路径 - 买家决策旅程混合方法研究 - 访谈/焦点小组的预先任务 - 通过视频可用性/体验研究将细分/用户角色带入生活 - 产品测试/IHUT - 购物者/客户/员工体验 我们的客户范围包括规模从咨询公司到初创企业，再到政府部门和全球品牌。我们的 Instagram ...
Respondent Participant
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace 是一个自动化市场研究平台，专为想要更快地测试、学习和行动的洞察专业人士、营销人员和机构而设计。该平台建立在行业领先的专业知识和经过验证的方法的基础上，可在数小时而不是数天内提供结果。它具有一系列消费者洞察工具，包括调查和基于人工智能的研究解决方案。我们一流的分析仪表板让您可以控制自己的视图，这样您就可以轻松地解释您的结果。将测试结果或与我们的标准进行比较。该平台旨在满足您的需求，因此您可以为每个项目提供适量的支持，从自助服务、引导式自助服务和专家服务选项中进行选择。销往全球 70 多个市场。
Kraftful
kraftful.com
Kraftful 为您提供对用户反馈的深入人工智能分析，以了解用户的需求以及如何使您的产品令人愉悦。
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace 将品牌、零售商和代理商与全国乃至世界各地的客户联系起来，帮助您在零售业中获胜。我们的一系列快速、实惠的零售成功产品为客户在服务购物者、战胜竞争对手和销售方面提供了独特的优势。
RhetorAI
rhetorai.com
通过人工智能用户访谈更快地适应产品市场。 RhetorAI 可自动进行用户访谈，以更快地适应产品市场。 创建链接后，我们的 AI 就可以 24/7 采访您的用户，并为您提供可操作的见解 - 就像 AI 产品研究员一样。
Userback
userback.io
#1 可视化用户反馈平台 用户反馈 [@#!#+$?%] 很难。这就是为什么 20,000 多个软件团队选择 Userback 来自动化、简化和构建他们的反馈循环（从收集到关闭）。 - 通过上下文应用内视频和屏幕截图丰富反馈 - 优先考虑用户真正需要的功能和修复 - 集成到现有的工作流程和项目平台中
Netigate
netigate.net
Netategate 为客户和员工的反馈提供全面的解决方案。获得可行的见解并做出数据驱动的决策。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange 是一个供创作者验证和迭代可改善我们个人和职业生活的产品的网站。 * 通过参与用户访谈赚取代币 通过在 30 分钟的视频聊天用户访谈中分享您对与您相关的产品的体验，帮助塑造尖端产品。为了感谢您的参与，您参与的每一次用户访谈都将获得一个 UIX 代币来进行您自己的访谈。 * 交换代币来进行您自己的用户访谈 将每个 UIX 代币兑换成与您的目标细分市场中的某人进行 30 分钟的视频聊天用户访谈。发布新的用户访谈请求，并在有人认为他们可能适合您的用户研究时收到电子邮件提醒。
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视...
Saber Feedback
saberfeedback.com
您网站上的简单灵活的反馈工具 与客户建立沟通渠道，以便您可以解决问题并提高参与度。 发现紧急错误，改善您的用户体验，并使您的内容 QA 更加顺利。所有这些都带有一个简单的反馈按钮，您可以将其添加到任何网页。包括屏幕截图功能。
methinks
methinks.io
methinks.io 用户测试在移动应用程序中提供面对面访谈。合格测试人员、调查、实时视频采访、档案、付款，全合一应用程序
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一个人工智能驱动的产品发现平台，可将客户互动转化为产品洞察。 NEXT 收集客户互动，准确理解这些互动，并提供基于证据的见解，团队使用这些见解来验证日常产品决策和总体想法。结果？ - 打造更好的产品。 - 加快产品适应市场的时间。 - 开发成本减少高达 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和数百家其他组织使用 NEXT 让客户参与每一个决策。 欲了解更多信息，请访问 www.nextapp.co
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使产品公司能够更快地进行更深入的用户研究 该产品允许产品团队在参与者使用目标 Web/应用程序/原型时通过视频、音频和屏幕共享收集见解 通过 UserStudy 的参与者小组可以快速招募参与者，以便团队可以专注于产生见解
Clueify
clueify.com
在您启动概念之前，Clueify 会为您提供有关概念的重要性能反馈。使用我们的 AI，您可以以 92% 的准确度预测用户会看向哪里以及他们将如何看待您的设计。这就像只需点击一下鼠标即可拥有数百个测试用户，但无需产生相关成本。遵循数据驱动的设计方法以获得更好的结果。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一个面向消费者互联网公司的应用内互动平台。产品和营销团队可以配置高度可定制的应用内消息或提示，以提高功能采用率并推动转化。完全无代码。
Quallie
quallie.com
在线焦点小组软件 - 实时聊天、日记和讨论板、公告板、论坛、民意调查和其他功能。您可以将所有模块合并到一个研究项目中。用于定性研究。
Juno
heyjuno.co
Juno 是一个人工智能研究平台。它与真实的人互动，了解他们的想法、感受和经历。 Juno 代表您进行用户访谈并揭示丰富的见解。 为什么？以调查的速度和可扩展性提供丰富而深入的用户洞察。 * 自主：24/7 无监督运行 * 多语言：讲 70 多种语言 * 可扩展：同时进行数百个采访
Wondering
wondering.com
Wondering 是 A 主导的用户研究和访谈平台。我们帮助产品和用户体验团队更快地获得客户对任何语言的设计和新概念的反馈，并通过人工智能主导的研究构建更好的产品。
UX Sniff
uxsniff.com
使用 UXsniff 改善网站的用户体验并提高转化率，UXsniff 是一种人工智能驱动的工具，可以自动分析会话记录并识别异常点击模式。让 UXsniff 成为您的虚拟用户体验分析师，增强您网站的用户体验和转化率。
UXReality
uxreality.com
UXReality 是一款包容性人工智能应用程序，用于创建您自己的用户行为数据世界。它具有所有移动行为跟踪功能，例如热图、凝视图、情绪、语音、滚动和点击流记录以及网络摄像头眼动跟踪、情绪测量和调查。
UserQ - Tester
userq.com
UserQ 是第一个完全远程用户研究解决方案，可满足中东和北非研究人员和测试人员的需求 - 提供阿拉伯语和英语测试选项，并利用本地测试人员小组。我们的使命是让中东和北非地区的每个品牌、经理和研究人员都能进行用户体验研究。使用我们的 UserQ 面板，您可以即时访问中东和北非地区超过 10K 的用户，这些用户来自 100 个国家和不同的人口统计数据。您可以从与您的目标受众相匹配的各种质量测试人员中招募。我们的远程测试工具包括最流行的解决方案，可在数小时内从目标用户获得各种反馈。 UserQ 使您能够轻松构建卡片分类、树测试、偏好测试、原型测试等等。我们所有的测试工具都可以用英语或阿拉伯语创建和发...