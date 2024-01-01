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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

67% 开始填写在线表格的人并未完成。 Zuko 是一款在线表单 + 结帐分析和优化工具，可通过使您的表单达到最佳状态来帮助您减少放弃并提高转化率。 * 了解访问者何时、何地以及为何放弃您的表单。 * 获取每个表单字段的数据，以确定您的用户体验问题出在哪里。 * 几分钟内开始跟踪 - 无需开发人员。 * 比 Google Analytics 更容易、更快速地跟踪表单 获取这些问题及更多问题的答案： * 哪些领域会导致我的访问者放弃？ * 访问者如何浏览表单？ * 显示哪些错误消息以及显示频率？ * 访问者行为如何因设备而异？ * 我的形式有问题吗？什么时候发生的？

目录:

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