YoudaoDict
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“YoudaoDict”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
网易有道是中国领先的智能学习公司，致力于提供100%以用户为导向的学习产品和服务。有道成立于2006年，打造了一系列深受用户喜欢的口碑型大众学习工具产品，例如：网易有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云笔记等。2014年，网易有道宣布正式进军互联网教育行业。2018年4月，网易有道完成首次战略融资，投后估值11.2亿美金，跻身独角兽阵营。2019年10月，网易有道成功登陆纽交所，股票代码为“DAO”，成为网易集团首个独立上市的公司。
免责声明：WebCatalog 与“YoudaoDict”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。