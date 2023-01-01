YoudaoDict

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网易有道是中国领先的智能学习公司，致力于提供100%以用户为导向的学习产品和服务。有道成立于2006年，打造了一系列深受用户喜欢的口碑型大众学习工具产品，例如：网易有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云笔记等。2014年，网易有道宣布正式进军互联网教育行业。2018年4月，网易有道完成首次战略融资，投后估值11.2亿美金，跻身独角兽阵营。2019年10月，网易有道成功登陆纽交所，股票代码为“DAO”，成为网易集团首个独立上市的公司。

网站： cidian.youdao.com

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