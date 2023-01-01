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成就职业梦想 现在流行，上脉脉问内部员工。 脉脉—1.1亿公司员工都在用的职场内容社区，拥有实名职业认证背书。分布在不同行业、不同公司的内部员工为你提供独特而有价值的一手信息。无论你处于职业发展的哪个阶段，都可以来脉脉听听大家的现身说法。 薪资揭秘、offer比较、公司氛围……上脉脉问内部员工，你想知道的总有人为你解答；中年危机、职业瓶颈、转型破圈……你经历的总有人正在经历或曾经经历过，与他们交流一 下获得启发和帮助，让前人的宝贵经验成为你的重要参考。 不仅如此，在这个拥有 “实名职业认证”的职场内容社区里，通过与不同公司的员工之间友好交流互助，你将更容易拓展自己的职场人脉，搭建优质人脉网络。无论商务洽谈、交流合作还是求职招聘都更加轻松高效。

网站： maimai.cn

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