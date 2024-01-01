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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

YesBackup 可让您使用 Android 设备随时随地访问备份文件。通过无线或 3G 连接，随时随地浏览和共享您的照片和文档、流式传输您的音乐、同步您的文件以及观看您的视频。 除了所有这些出色的功能之外，您还可以通过应用程序即时写笔记、在移动中画涂鸦以及拍照。将您的照片直接上传到 YesBackup 同步文件夹或直接发布到 Facebook 或 Twitter 并与所有朋友分享。 YesBackup 应用程序将您的文件和照片放在您的指尖，以便您随时需要它们。无论是工作演示还是向您所爱的人展示照片，再也不会没有文档了！ 如果您没有 YesBackup 帐户，请在应用程序内轻松注册并利用我们的免费试用存储空间。要充分利用 YesBackup，请将桌面应用程序下载到您的 PC 或 Mac 并自动备份您的文件，有了 YesBackup，您再也不用担心。
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Productivity
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