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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

PrinTrace，一款集一切功能于一身的管理软件。 PrinTrace 帮助您对排版和印刷服务进行报价。有专门为小幅面和大幅面、胶印和数字印刷、绣花机和切割台报价的功能。您再也不会听到您的客户说“昨天您的同事告诉我了不同的价格......”。 PrinTrace 通过指导步骤在报价阶段提供帮助，有助于避免错误。 PrinTrace 是一款遵循最高安全标准的云软件，让您无论身在何处都能掌控业务。借助云技术，您可以连接任何固定设备，例如 PC、Mac、平板电脑和智能手机。它将始终保持高水平的性能。只需连接互联网，您就可以立即进入商店！使用 PrinTrace 时，您将永远不会遇到病毒、备份数据和业务连续性问题。

网站： printrace.eu

免责声明：WebCatalog 与“PrinTrace”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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