Яндекс Вебмастер

搜索查询统计 我们跟踪搜索中显示该网站的查询。该服务允许您监控展示次数、点击次数、片段点击率和其他指标的变化。 网站质量 我们将向您展示如何改进您的网站。将其与竞争对手的资源进行比较，并获取有关如何使您的网站更有用、更有吸引力的提示。 检查移动设备上的显示 我们将检查您的网站在智能手机和平板电脑上是否正确显示 - 例如，它是否包含会给移动浏览器带来问题的元素。 技术诊断 我们将通知您有关网站错误的信息，并提供如何消除这些错误的建议。网站管理员使用 30 多个参数自动检查网站。 检查是否违反搜索引擎规则 我们将告诉您网站上发现的所有违规行为。信息收集在一个特殊部分。解决所有问题后，您可以使用“我修复了所有问题”按钮向 Yandex 报告此问题。 处理网站评论 我们将通知您有关该网站的新评论，以便您可以快速回复。您的评论将被标记为官方评论。 在线商店的 Turbo 页面 我们将为您的商店创建 Turbo 版本，该版本可以更快地从移动设备加载。这将有助于减少跳出并提高转化率。内置推荐、便捷支付、自动填写表格。 内容网站的 Turbo 页面 我们将创建一个轻量级版本的网站，在移动设备上加载速度更快。这将有助于减少跳出率、增加网站的覆盖范围和利润。 抓取网站页面 搜索机器人重视内容的质量和原创性。我们将向您展示如何通过抓取 Metrica 计数器或站点地图文件来快速通知我们的机器人有关新站点页面的信息。 索引的可视化显示 让我们将所有主要索引指标收集在一个界面中：这样可以更方便地监控数据收集过程并确定索引问题的原因。 站点结构管理 我们将帮助您对网站的小部分进行分组，并为不同部分的页面创建公共虚拟部分。例如，这样的部分可以收集地址中包含单词“table”的所有页面上的信息。

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