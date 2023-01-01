Яндекс Расписания
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Яндекс Расписания”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
电动火车、公共汽车、火车、飞机、轮船和渡轮的当前时刻表；火车站和机场的在线显示板。 Yandex 时刻表服务将帮助您制定环游世界的路线，以及在线选择和购买飞机、火车或巴士票。
网站： rasp.yandex.ru
免责声明：WebCatalog 与“Яндекс Расписания”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Яндекс Услуги
uslugi.yandex.ru
Яндекс Аудитории
audience.yandex.ru
Яндекс Доставка
dostavka.yandex.ru
Яндекс Здоровье
health.yandex.ru
Яндекс Патенты
yandex.ru
Яндекс.Путешествиях
travel.yandex.ru
Яндекс Еда
eda.yandex.ru
Gismeteo
gismeteo.ru
Яндекс Директ
direct.yandex.ru
Яндекс Вебмастер
webmaster.yandex.ru
Яндекс Афиши
afisha.yandex.ru
Яндекс Практикум
practicum.yandex.ru