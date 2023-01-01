Яндекс Радар

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根据 Yandex.Metrica，自 2015 年以来俄罗斯搜索引擎使用情况统计数据。俄罗斯搜索引擎份额的动态变化（按周、月、年计算）。针对不同设备和平台的部分 - iOS、Android、Mac OS、Windows。
网站： radar.yandex.ru
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