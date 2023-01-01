Яндекс Народная карта
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People's Map 是一个 Yandex.Maps 编辑器，允许您根据卫星图像（和其他数据）创建、编辑和更正地图上的对象。对人民地图所做的更改发布在 Yandex.Maps 上。
网站： n.maps.yandex.ru
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