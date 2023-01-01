People's Map 是一个 Yandex.Maps 编辑器，允许您根据卫星图像（和其他数据）创建、编辑和更正地图上的对象。对人民地图所做的更改发布在 Yandex.Maps 上。

网站： n.maps.yandex.ru

免责声明：WebCatalog 与“Яндекс Народная карта”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。