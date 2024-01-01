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WP ERP 是 weDevs 的创意，weDevs 是一个由 WordPress 开发人员、思想家、支持人员和营销人员组成的团队。该公司于 2008 年 12 月成立，最初是一个博客平台。当时我们正在开发 WordPress 插件、编写开发教程和自定义 PHP 相关文章以及来自子域的更多内容。 2012 年 5 月，我们公司作为一家小型网络开发初创公司重新启动，信心焕然一新，愿景更加坚定。 我们的主要重点是使用 WordPress 以具有竞争力的价格提供高质量和可扩展的自定义 PHP 应用程序。我们的目标是提供符合最新开发趋势和最佳实践的插件和主题。我们喜欢简单性和直观性，因此我们所有的插件都被设计为前端。 WP ERP 是 WordPress 行业的先锋企业解决方案。我们于 2015 年开始开发 WP ERP，并于 2016 年发布了第一个测试版本。当时 WordPress 还没有涵盖业务各个方面的插件，允许公司通过单一解决方案自行管理所有内容。我们从一开始的目标就是使 WP ERP 成为小型企业主从单一平台管理其所有需求的一站式解决方案。因此，WP ERP 通过以下方式增加价值： --> 用户操作和维护足够简单， --> 它使所有者能够控制运营， --> 它是自我管理的。 我们现在拥有 27 个免费插件和 50 个高级插件以及 8000 多个 WP ERP 活跃安装。我们也是一个由 70 多名敬业成员组成的大家庭，他们规划、开发和培育以客户为中心的优质产品和内容。在创建插件和内容时，我们会充分考虑用户的偏好和需求。专门的支持团队 24/7 为用户提供帮助并解决他们的问题。
目录:
Business
企业资源计划系统

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