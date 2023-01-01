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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

您想让与客户的沟通尽可能有效吗？ 在任何 iOS 设备上安装 Webim 在线咨询服务应用程序。您将能够通过响应客户的请求并接收有关您网站的浏览量的最新信息来快速帮助您的客户。

网站： webim.ru

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