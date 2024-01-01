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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

基于 SaaS 云的解决方案，用于创建、跟踪、报告、分析和可视化您公司或部门的 KPI。 KPI 管理从未如此简单。无需额外的编程技能、学习课程或网络研讨会 - 您可以在几分钟内开始工作和分析您的业务指标。我们正在帮助公司实现最佳的业务绩效，然后做出有效、及时和富有成效的业务决策。通过我们的服务，您可以： - 创建您自己的 KPI 或从我们的商店选择行业最佳实践 KPI 模板 - 使用计算的和滚动的 KPI - 选择角色和权限（4 个层次结构） - 管理您的 KPI 报告和分析 - 可视化并共享您的 KPI通过仪表板查看性能

目录:

Business
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