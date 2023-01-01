VK（原名 VKontakte 的缩写；俄语：ВКонта́кте，意思是 InContact）是一家位于圣彼得堡的俄罗斯在线社交媒体和社交网络服务。 VK 有多种语言版本，但主要由俄语使用者使用。 VK 允许用户公开或私下相互发送消息；创建群组、公共页面和活动；共享和标记图像、音频和视频；截至 2018 年 8 月，VK 至少拥有 5 亿个帐户。 VK 在 Alexa 全球 500 强网站中排名第 19 位（截至 2019 年 8 月）。它是俄罗斯最受欢迎的网站。根据SimilarWeb 的数据，VK 是全球访问量排名第 14 的网站。

网站： vk.com

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